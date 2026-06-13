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Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью - РИА Новости, 13.06.2026
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17:43 13.06.2026
Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью

Миляев: над Тульской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью.
  • Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.
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