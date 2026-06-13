Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.