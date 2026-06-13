В новых регионах увеличили финансирование на восстановление дорог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марат Хуснуллин заявил об увеличении объемов финансирования на восстановление дорог в населенных пунктах новых регионов России.
- Задача также состоит в увеличении муниципальных сетей, которые сейчас находятся в низком нормативном состоянии., сообщил он.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Объемы финансирования на восстановление дорог увеличили в населенных пунктах новых регионов России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В субботу президент ПФ Владимир Путин провел совещание о развитии новых регионов России, на котором с докладом выступил Хуснуллин.
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"Нам нужно довести дороги в населенных пунктах. И здесь мы сейчас увеличим дополнительные объемы финансирования, именно чтобы в населенных пунктах дорожная сеть была увеличена", - сказал Хуснуллин в ходе совещания.
Кроме того, по его словам, стоит задача увеличить муниципальные сети, которые на сегодняшний день находятся в низком нормативном состоянии.