В Подмосковье пьяный мужчина зарезал сотрудницу Домодедовской больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Домодедово пьяный мужчина зарезал свою 38-летнюю супругу.
- Его задержали и предъявили обвинение в убийстве.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Домодедово пьяный мужчина зарезал супругу, его задержали, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
"Предъявлено обвинение <...> в убийстве", — сказали в ведомстве.
По данным следствия, мужчина поссорился с 38-летней женой и нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Женщина умерла на месте. Она возглавляла информационно-справочный отдел Домодедовской больницы.
Следователи изъяли орудие преступления. Планируется провести судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы. В ближайшее время СК обратится в суд, чтобы задержанному избрали меру пресечения.