В Подмосковье пьяный мужчина зарезал сотрудницу Домодедовской больницы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости . В Домодедово пьяный мужчина зарезал супругу, его задержали, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, мужчина поссорился с 38-летней женой и нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Женщина умерла на месте. Она возглавляла информационно-справочный отдел Домодедовской больницы.