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В Подмосковье пьяный мужчина зарезал сотрудницу Домодедовской больницы - РИА Новости, 13.06.2026
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11:52 13.06.2026 (обновлено: 14:14 13.06.2026)
В Подмосковье пьяный мужчина зарезал сотрудницу Домодедовской больницы

Сотрудницу Домодедовской больницы зарезал пьяный муж в ходе ссоры, его задержали

© Фото : ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница"Дарья Корышева
Дарья Корышева - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница"
Дарья Корышева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Домодедово пьяный мужчина зарезал свою 38-летнюю супругу.
  • Его задержали и предъявили обвинение в убийстве.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Домодедово пьяный мужчина зарезал супругу, его задержали, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
"Предъявлено обвинение <...> в убийстве", — сказали в ведомстве.
© Фото : ГСУ СК России по Московской областиОрудие преступления
Орудие преступления - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Орудие преступления
По данным следствия, мужчина поссорился с 38-летней женой и нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Женщина умерла на месте. Она возглавляла информационно-справочный отдел Домодедовской больницы.
Следователи изъяли орудие преступления. Планируется провести судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы. В ближайшее время СК обратится в суд, чтобы задержанному избрали меру пресечения.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово
 
 
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