Россия не может допустить энергетического доминирования США, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять этому вместе с партнерами в рамках «Группы двадцати».
- Посол РФ Марат Бердыев считает, что политика Вашингтона не соответствует заявленному стремлению к энергетическому изобилию для всех.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках "Группы двадцати", рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что американское председательство в G20 заявляет о стремлении к энергетическому изобилию. Однако политика Вашингтона пока не соответствует этому.
"Вместо энергетического изобилия для всех на практике Вашингтон стремится к энергетическому доминированию. Этого мы с друзьями из мирового большинства допустить не можем, будем противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментария профильных документов "двадцатки", - сказал Бердыев.