Рейтинг@Mail.ru
Россия не может допустить энергетического доминирования США, заявил МИД - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 13.06.2026
Россия не может допустить энергетического доминирования США, заявил МИД

Посол Бердыев: Россия не может допустить энергетического доминирования США

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять этому вместе с партнерами в рамках «Группы двадцати».
  • Посол РФ Марат Бердыев считает, что политика Вашингтона не соответствует заявленному стремлению к энергетическому изобилию для всех.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках "Группы двадцати", рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что американское председательство в G20 заявляет о стремлении к энергетическому изобилию. Однако политика Вашингтона пока не соответствует этому.
"Вместо энергетического изобилия для всех на практике Вашингтон стремится к энергетическому доминированию. Этого мы с друзьями из мирового большинства допустить не можем, будем противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментария профильных документов "двадцатки", - сказал Бердыев.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20
00:35
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала