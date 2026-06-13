Россия не может допустить энергетического доминирования США, заявил МИД

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках "Группы двадцати", рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Вместо энергетического изобилия для всех на практике Вашингтон стремится к энергетическому доминированию. Этого мы с друзьями из мирового большинства допустить не можем, будем противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментария профильных документов "двадцатки", - сказал Бердыев.