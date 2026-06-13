На месте обрушения кровли частного жилого дома в городе Златоуст. Кадр видео

На месте обрушения кровли частного жилого дома в городе Златоуст. Кадр видео

На Урале мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В Златоусте Челябинской области произошло обрушение кровли частного жилого дома по улице 4-я Тесьминская.

Погибли 58-летняя женщина и ее 29-летний сын, еще один сын женщины госпитализирован.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн - РИА Новости. Мать и ее 29-летний сын погибли при обрушении кровли частного жилого дома в городе Златоуст Челябинской области, еще один сын женщины госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.

По данным следствия, вечером 13 июня произошло обрушение кровли частного жилого дома по улице 4-я Тесьминская в Златоусте

"В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один - 19-летний мужчина - госпитализирован в медицинское учреждение с ушибами, травмами позвоночника и ноги", - говорится в сообщении.

В ведомстве агентству пояснили, что госпитализирован второй сын женщины.