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На Урале мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома - РИА Новости, 13.06.2026
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19:04 13.06.2026 (обновлено: 19:12 13.06.2026)
На Урале мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома

В Златоусте мать и сын погибли при обрушении кровли жилого частного дома

© СУ СКР по Челябинской областиНа месте обрушения кровли частного жилого дома в городе Златоуст. Кадр видео
На месте обрушения кровли частного жилого дома в городе Златоуст. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© СУ СКР по Челябинской области
На месте обрушения кровли частного жилого дома в городе Златоуст. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Златоусте Челябинской области произошло обрушение кровли частного жилого дома по улице 4-я Тесьминская.
  • Погибли 58-летняя женщина и ее 29-летний сын, еще один сын женщины госпитализирован.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн - РИА Новости. Мать и ее 29-летний сын погибли при обрушении кровли частного жилого дома в городе Златоуст Челябинской области, еще один сын женщины госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.
По данным следствия, вечером 13 июня произошло обрушение кровли частного жилого дома по улице 4-я Тесьминская в Златоусте.
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"В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один - 19-летний мужчина - госпитализирован в медицинское учреждение с ушибами, травмами позвоночника и ноги", - говорится в сообщении.
В ведомстве агентству пояснили, что госпитализирован второй сын женщины.
Как отмечает СК, по данному факту организована процессуальная проверка. На месте работают руководство и следователь следственного отдела по городу Златоуст, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияЗлатоустЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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