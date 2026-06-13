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Дочь погибшего Героя России предложила назвать в его честь улицу в Элисте - РИА Новости, 13.06.2026
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11:07 13.06.2026 (обновлено: 11:23 13.06.2026)
Дочь погибшего Героя России предложила назвать в его честь улицу в Элисте

Виктория Очир-Горяева хочет, чтобы именем отца назвали главную улицу Элисты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наран Очир-Горяев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева Виктория предложила назвать главной улицей Элисты его имя.
  • Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими охарактеризовал Очир-Горяева как светлого человека и настоящего мужчину, отметив, что имена таких героев надо увековечивать.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Дочь погибшего в ходе спецоперации Героя РФ Нарана Очир-Горяева Виктория сообщила РИА Новости, что хотела бы, чтобы его именем была названа главная улица Элисты.
Герой России, замкомандира батальона Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации 4 июня. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной, добавив, что имена таких героев надо увековечивать.
"Школа, где он учился, уже названа в честь другого героя России, поэтому этот вариант точно нет... Возможно, только если главную улицу города Элисты. Улица Ленина у нас самая длинная, самая главная. Если это возможно", - сказала Виктория, отвечая на вопрос о том, в каком виде она бы хотела, чтобы увековечили память отца.
Очир-Горяев был командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре 2025 года Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин вспомнил погибшего Героя России Очир-Горяева
12 июня, 16:42
 
РоссияЭлистаСеверскВладимир Путин
 
 
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