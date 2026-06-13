Дочь погибшего Героя России предложила назвать в его честь улицу в Элисте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Дочь погибшего в ходе спецоперации Героя РФ Нарана Очир-Горяева Виктория сообщила РИА Новости, что хотела бы, чтобы его именем была названа главная улица Элисты.