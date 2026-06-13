Дочь погибшего на СВО Героя России рассказала о выборе отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замкомандира батальона, Герой России Наран Очир-Горяев погиб на СВО 4 июня.
- Президент России Владимир Путин назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной.
- Дочь погибшего Героя рассказала, что участвовать в СВО — это был выбор ее отца, который получил поддержку семьи.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Дочь погибшего Героя РФ Нарана Очир-Горяева рассказала РИА Новости, что это был выбор ее отца - отправиться на СВО, ведь калмыки считают большой честью пасть на поле боя, защищая Родину.
Герой России, замкомандира батальона Очир-Горяев погиб на СВО 4 июня. В пятницу президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной, добавив, что имена таких героев надо увековечивать.
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце
21 декабря 2025, 08:17
"Мы очень им гордимся. Скучаем, гордимся и надеемся, что он теперь в лучшем мире", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что участвовать в СВО - это был выбор ее отца.
"Мы его выбор поддерживали. Он глава семьи. У калмыков не принято перечить. Тем более калмыцкий народ очень воинственный во все времена был и, как говорят, это большая честь - пасть на поле боя, тем более на защите Родины", - сказала Виктория.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре 2025 года президент РФ приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы военнослужащий рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.