Пушилин рассказал о восстановлении объектов в ДНР по народной программе ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецкой Народной Республике по "Народной программе" партии "Единая Россия" восстановлено около 20 тысяч гражданских объектов, заявил Денис Пушилин.
- По его словам, планируется восстановить еще порядка 15 тысяч объектов.
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч гражданских объектов было восстановлено ДНР по "Народной программе" от партии "Единой России", сообщил в рамках VI конференции Донецкого регионального отделения партии ЕР глава региона Денис Пушилин.
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"В Донецкой Народной Республике по "Народной программе" "Единой России" отремонтированы уже 20 тысяч объектов. Это многоквартирные дома, объекты социальной сферы, школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения, общественные пространства и спортивные площадки. Еще порядка 15 тысяч объектов нам предстоит восстановить", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что за вышесказанными цифрами стоят не только отчеты и статистика, а реальные человеческие судьбы.
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