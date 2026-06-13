Пушилин рассказал о восстановлении объектов в ДНР по народной программе ЕР

ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч гражданских объектов было восстановлено ДНР по "Народной программе" от партии "Единой России", сообщил в рамках VI конференции Донецкого регионального отделения партии ЕР глава региона Денис Пушилин.