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Пушилин рассказал о восстановлении объектов в ДНР по народной программе ЕР - РИА Новости, 13.06.2026
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18:08 13.06.2026
Пушилин рассказал о восстановлении объектов в ДНР по народной программе ЕР

Пушилин: в ДНР по народной программе ЕР восстановили около 20 тысяч объектов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецкой Народной Республике по "Народной программе" партии "Единая Россия" восстановлено около 20 тысяч гражданских объектов, заявил Денис Пушилин.
  • По его словам, планируется восстановить еще порядка 15 тысяч объектов.
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч гражданских объектов было восстановлено ДНР по "Народной программе" от партии "Единой России", сообщил в рамках VI конференции Донецкого регионального отделения партии ЕР глава региона Денис Пушилин.
«
Донецкой Народной Республике по "Народной программе" "Единой России" отремонтированы уже 20 тысяч объектов. Это многоквартирные дома, объекты социальной сферы, школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения, общественные пространства и спортивные площадки. Еще порядка 15 тысяч объектов нам предстоит восстановить", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что за вышесказанными цифрами стоят не только отчеты и статистика, а реальные человеческие судьбы.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
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