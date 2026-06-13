Защита указала на якобы нестыковку в дате смерти убитой в Бодруме россиянки

СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Вина приговоренного к пожизненному сроку за убийство бывшей супруги-россиянки и ее дочки литовца Андрея Кушлевича не доказана, так как в свидетельстве о смерти россиянки указана дата через четыре дня после его отъезда из Турции, заявила РИА Новости адвокат мужчины Эбру Чынар Куввет.