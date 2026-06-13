Защита указала на якобы нестыковку в дате смерти убитой в Бодруме россиянки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адвокат Эбру Чынар Куввет заявила, что вина Андрея Кушлевича, приговоренного к пожизненному сроку за убийство бывшей супруги и ее дочки, не доказана.
- В свидетельстве о смерти Ирины Двизовой указана дата 28 ноября 2023 года, тогда как Кушлевич покинул Турцию 24 ноября.
СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Вина приговоренного к пожизненному сроку за убийство бывшей супруги-россиянки и ее дочки литовца Андрея Кушлевича не доказана, так как в свидетельстве о смерти россиянки указана дата через четыре дня после его отъезда из Турции, заявила РИА Новости адвокат мужчины Эбру Чынар Куввет.
Суд Бодрума 13 мая приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство Ирины Двизовой и ее дочери, совершенное осенью 2023 года.
"В свидетельстве о смерти Ирины Двизовой указано - 16.00, 28 ноября 2023 года, хотя в этот день моего подзащитного не было в Турции - он покинул страну 24 ноября", - сообщила Куввет.
По ее словам, Кушлевич не пытался "сбежать" из Турции, а приобрел билеты сразу в две разных страны ЕС в качестве запасных вариантов.