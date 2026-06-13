В МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянам рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях и не размещать изображения с геометами, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Также рекомендуется использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянам, чтобы защитить персональные данные в интернете, стоит закрыть от посторонних профили в соцсетях и не афишировать свои геометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты", - сказали в пресс-службе.