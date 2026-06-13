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В МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете - РИА Новости, 13.06.2026
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07:58 13.06.2026
В МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете

МВД: для защиты персональных данных в интернете нужно скрыть профили в соцсетях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях и не размещать изображения с геометами, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
  • Также рекомендуется использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянам, чтобы защитить персональные данные в интернете, стоит закрыть от посторонних профили в соцсетях и не афишировать свои геометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты", - сказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что также необходимо использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах.
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