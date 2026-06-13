В Нижегородской области умер ветеран войны Николай Рудых

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудых умер в возрасте 100 лет в городе Дзержинске Нижегородской области.

Он был разведчиком-корректировщиком огня в истребительно-противотанковом артиллерийском полку Забайкальского фронта и был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Японией".

После войны Рудых работал на благо страны до 83 лет и в 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Дзержинска".

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Ветеран Великой отечественной войны Николай Рудых, воевавший с японцами, скончался в возрасте 100 лет в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил глава города Михаил Клинков.

"Горькое известие… 13 июня ушёл из жизни Почётный гражданин города Дзержинска , участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Рудых", - написал Клинков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жизнь Николая Кузьмича – яркое отражение жизни поколения победителей. Уроженец Забайкалья, в 1943 году, едва отметив 17-летие, он ушёл на фронт защищать Родину.

"Служба разведчиком-корректировщиком огня в истребительно-противотанковом артиллерийском полку Забайкальского фронта стала его боевой школой. Он мужественно громил японских захватчиков, проявляя воинскую доблесть, за что был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией" и юбилейными наградами", - рассказал глава Дзержинска.

Весть о Великой Победе 19-летний Николай Рудых получил в свой день рождения – 9 мая 1945 года.

"После войны Николай Кузьмич посвятил себя мирному созидательному труду, работал на благо страны до 83 лет. Пройдя через горнило войны, он сохранил удивительное жизнелюбие, доброту и способность видеть красоту в простых вещах. До последних дней мы видели его светлым, мудрым человеком", - отметил Клинков.

В 2025 году Рудых было присвоено звание "Почётный гражданин города Дзержинска". В день 81-й годовщины Великой Победы Николая Кузьмича поздравили со столетним юбилеем.