Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах ликвидировали открытое горение в частном доме - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 13.06.2026
В Люберцах ликвидировали открытое горение в частном доме

В Люберцах ликвидировали открытое горение в частном доме на площади 484 кв м

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в частном доме в Люберцах ликвидировано.
  • Итоговая площадь пожара составила 484 квадратных метра.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Открытое горение в частном доме в Люберцах ликвидировано, итоговая площадь пожара составила 484 квадратных метра, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на площади 200 "квадратов" в Люберцах.
"В 21.30 мск ликвидация открытого горения, итоговая площадь пожара - 484 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
На Кубани из-за обломков БПЛА вспыхнул пожар на морском терминале
Вчера, 06:40
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала