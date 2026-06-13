В Люберцах ликвидировали открытое горение в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение в частном доме в Люберцах ликвидировано.
- Итоговая площадь пожара составила 484 квадратных метра.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Открытое горение в частном доме в Люберцах ликвидировано, итоговая площадь пожара составила 484 квадратных метра, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на площади 200 "квадратов" в Люберцах.
"В 21.30 мск ликвидация открытого горения, итоговая площадь пожара - 484 квадратных метров", - говорится в сообщении.