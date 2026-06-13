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Ливень не остановил любителей джаза на Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 13.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:46 13.06.2026
Ливень не остановил любителей джаза на Moscow Jazz Festival

Сильный ливень не остановил любителей джаза на Moscow Jazz Festival

© пресс-служба Moscow Jazz FestivalMoscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© пресс-служба Moscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу в Москве ожидалась гроза, кратковременный дождь и град
  • Несмотря на сильный ливень, сотни любителей джаза собрались в саду "Эрмитаж" на Moscow Jazz Festival.
  • Выступили ВИА "Пролетарское танго", КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band, позднее свои программы представят Allan Harris and Quartet из США, Квартет народного артиста России Игоря Бутмана и певица Fantine.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ливень, накрывший центр Москвы, не остановил сотни любителей джаза, которые собрались на Moscow Jazz Festival в саду "Эрмитаж" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до четырех сантиметров ожидаются в Москве.
К 17 часам субботы в саду "Эрмитаж" собрались поклонники джазовой музыки. Вечером сильный ливень накрыл центр Москвы, но любители джаза не испугались и, вооружившись зонтами, дождевиками, а главное - хорошим настроением, продолжили наслаждаться музыкой и танцевать под дождем.
В этот вечер на площадке сада "Эрмитаж" выступают ВИА "Пролетарское танго" и КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band. Позднее свои программы представят Allan Harris and Quartet из США, Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана и певица Fantine.
"Очень тяжело аплодировать, когда у тебя в руках зонт. Давайте следующую песню споем и дождик точно от нас отстанет" - сказал участник КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band со сцены.
Moscow Jazz Festival проходит в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
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