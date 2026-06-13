Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу в Москве ожидалась гроза, кратковременный дождь и град

Несмотря на сильный ливень, сотни любителей джаза собрались в саду "Эрмитаж" на Moscow Jazz Festival.

Выступили ВИА "Пролетарское танго", КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band, позднее свои программы представят Allan Harris and Quartet из США, Квартет народного артиста России Игоря Бутмана и певица Fantine.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ливень, накрывший центр Москвы, не остановил сотни любителей джаза, которые собрались на Moscow Jazz Festival в саду "Эрмитаж" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Утром в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до четырех сантиметров ожидаются в Москве.

К 17 часам субботы в саду "Эрмитаж" собрались поклонники джазовой музыки. Вечером сильный ливень накрыл центр Москвы, но любители джаза не испугались и, вооружившись зонтами, дождевиками, а главное - хорошим настроением, продолжили наслаждаться музыкой и танцевать под дождем.

В этот вечер на площадке сада "Эрмитаж" выступают ВИА "Пролетарское танго" и КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band. Позднее свои программы представят Allan Harris and Quartet из США, Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана и певица Fantine.

"Очень тяжело аплодировать, когда у тебя в руках зонт. Давайте следующую песню споем и дождик точно от нас отстанет" - сказал участник КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band со сцены.