В подмосковных Люберцах горит кровля частного дома

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кровля частного дома горит на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Он добавил, что люди эвакуировались из дома до прибытия спасателей, пострадавших нет.