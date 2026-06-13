В подмосковных Люберцах горит кровля частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кровля частного дома горит на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах.
- Люди эвакуировались из дома до прибытия спасателей, пострадавших нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кровля частного дома горит на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"Горит кровля частного дома по адресу: городской округ Люберцы, деревня Чкалово, улица Первомайская, дом 21. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что люди эвакуировались из дома до прибытия спасателей, пострадавших нет.