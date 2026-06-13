Рейтинг@Mail.ru
В подмосковных Люберцах горит кровля частного дома - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 13.06.2026
В подмосковных Люберцах горит кровля частного дома

В подмосковных Люберцах горит частный дом на площади 200 кв м

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кровля частного дома горит на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах.
  • Люди эвакуировались из дома до прибытия спасателей, пострадавших нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кровля частного дома горит на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"Горит кровля частного дома по адресу: городской округ Люберцы, деревня Чкалово, улица Первомайская, дом 21. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что люди эвакуировались из дома до прибытия спасателей, пострадавших нет.
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет
11 июня, 14:14
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала