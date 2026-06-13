В Дагестане подросток провалился в канализационный колодец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток получил перелом локтевого отростка, провалившись в канализационный колодец в Каспийске.
- Ребенок наступил на крышку смотрового канализационного колодца, которая из-за ненадлежащего содержания и отсутствия крепления не выдержала его веса.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Подросток получил перелом локтевого отростка при падении в канализационный колодец в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
По версии следствия, житель Каспийска 2013 года рождения, проходя по тротуару возле одного из домов по улице Ленина, наступил на крышку смотрового канализационного колодца.
"В результате ненадлежащего содержания и отсутствия надлежащего крепления крышки люка ребенок провалился в колодец. Удержавшись за его края, он смог избежать падения внутрь. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде закрытого перелома локтевого отростка без смещения", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, инцидент мог произойти из-за ненадлежащего исполнения ответственными лицами организаций в сфере водоснабжения и водоотведения обязанностей по мониторингу технического состояния канализационных колодцев, их своевременному ремонту, закрытию и закреплению.