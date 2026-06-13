В Дагестане подросток провалился в канализационный колодец

МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Подросток получил перелом локтевого отростка при падении в канализационный колодец в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В результате ненадлежащего содержания и отсутствия надлежащего крепления крышки люка ребенок провалился в колодец. Удержавшись за его края, он смог избежать падения внутрь. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде закрытого перелома локтевого отростка без смещения", – говорится в сообщении.