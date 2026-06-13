По пострадавшим в ДТП в Подмосковье проведут телемедицинские консультации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По пострадавшим в ДТП с маршруткой в Подмосковье проведут телемедконсультации со специалистами федеральных медицинских центров.
- Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телемедконсультации со специалистами федеральных медицинских центров проведут по пострадавшим в ДТП с маршруткой в Подмосковье, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Водитель грузовика, столкнувшегося с маршруткой в Подмосковье, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, сообщили в региональном ГУ МВД.
"Запланировано проведение телемедициснких консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.