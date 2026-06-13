Появились новые детали в деле об убийстве девочки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Двое юношей, жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняемые в убийстве 15-летней девочки, заманили ее для расправы обманным путем, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Оба они из полных семей. Погибшую девочку воспитывала мама. Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав "неотложку". Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления – колюще-режущий предмет – изъято", – рассказал представитель полицейского главка.