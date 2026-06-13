Появились новые детали в деле об убийстве девочки на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое юношей из Краснотурьинска Свердловской области обвиняются в убийстве 15-летней девочки.
- По версии следствия, преступление было совершено на почве конфликта из-за оскорбительных высказываний, фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем.
- Сотрудники полиции задержали обвиняемых по горячим следам, орудие преступления изъято, задержанные дали признательные показания.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Двое юношей, жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняемые в убийстве 15-летней девочки, заманили ее для расправы обманным путем, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По версии следствия, вечером 12 июня фигуранты, находясь на территории гаражного массива в Краснотурьинске, совершили убийство ранее знакомой 15-летней девочки, ей нанесли несколько ножевых ранений. Преступление было совершено на почве возникшего между одним из молодых людей и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний, уточняли следователи. С места преступления юноши скрылись, смерть девочки наступила в больнице, куда она была доставлена после обнаружения прохожими.
Как пояснил Горелых, задержали фигурантов по горячим следам сотрудники территориального отдела полиции, сейчас обвиняемые содержатся в изоляторе временного содержания.
"Оба они из полных семей. Погибшую девочку воспитывала мама. Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав "неотложку". Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления – колюще-режущий предмет – изъято", – рассказал представитель полицейского главка.