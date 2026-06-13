Российских туристов призвали быть осторожными в Чили

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российским туристам стоит быть осторожными при посещении Чили, так как случаи ограбления туристов в этой стране участились, рассказали в посольстве РФ в Чили.
"Чили, в частности Сантьяго, остается направлением, где стоит проявлять повышенную осторожность: в последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации", - сказали "Известиям" в посольстве.
Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми, избегать малолюдных улиц вечером и ночью.
В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как "правительство чрезвычайной ситуации", поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности.