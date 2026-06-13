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Российских туристов призвали быть осторожными в Чили - РИА Новости, 13.06.2026
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Туризм
 
05:29 13.06.2026
Российских туристов призвали быть осторожными в Чили

"Известия": россиян призвали быть осторожными в Чили из-за частых ограблений

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на столицу Чили Сантьяго
Вид на столицу Чили Сантьяго - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на столицу Чили Сантьяго. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российским туристам стоит быть осторожными при посещении Чили, так как случаи ограбления туристов в этой стране участились, рассказали в посольстве РФ в Чили.
"Чили, в частности Сантьяго, остается направлением, где стоит проявлять повышенную осторожность: в последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации", - сказали "Известиям" в посольстве.
Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми, избегать малолюдных улиц вечером и ночью.
В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как "правительство чрезвычайной ситуации", поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности.
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