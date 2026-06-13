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В Минвостокразвития заявили об интересе стран к перевозкам по Севморпути - РИА Новости, 13.06.2026
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10:17 13.06.2026
В Минвостокразвития заявили об интересе стран к перевозкам по Севморпути

Чекунков: страны заинтересованы в перевозках по Севморпути, спрос будет расти

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что ожидается взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути.
  • По словам Чекункова, рост спроса связан с развитием инфраструктуры Севморпути и напряженностью вокруг Суэцкого канала.
  • Министр отметил, что круглогодичное использование Севморпути станет возможным по мере выполнения планов развития, включая постройку атомных ледоколов и других необходимых объектов инфраструктуры.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути ожидается по мере развития судоходной магистрали, в том числе с учетом текущей напряженности вокруг Суэцкого канала, заявил в интервью РИА новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Я в этом абсолютно убежден", - сказал Чекунков в ответ на вопрос, ожидает ли он в перспективе повышения мирового спроса на перевозки по Севморпути, в том числе с учетом напряженности вокруг Суэцкого канала.
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"Пока это выглядит сложным проектом. Пока мы строим сложнейшие технологические решения, ледоколы, запускаем спутники в космос, параллельно строятся суда ледового класса, создается система, инфраструктура. Как только эта система начнет функционировать на регулярной основе, поверьте, крупнейшие грузоотправители мира начнут сначала ее тестировать, потом начнут к ней привыкать, а потом это станет для них нормой. Тогда, я думаю, мы увидим взрывной рост перевозок, который, в свою очередь, будет опускать цены, делать Севморпуть еще более привлекательным", - рассказал министр.
По его словам, уже сейчас многие крупнейшие страны ставят себе прямые цели в этом направлении.
"Не только страны Азии, но и страны Африки, безусловно, крупные морские торговые страны, такие как Египет, Алжир, Тунис смогут в полной мере воспользоваться в том числе Севморпутем для соответствующих перевозок", - подчеркнул Чекунков.
Он отметил, что пока навигационный срок по Севморпути еще недостаточно длинный, 4-6 месяцев с учетом ледового класса судов, и есть необходимость ледокольного сопровождения. Но по мере выполнения планов развития - то есть по мере постройки всех 10 атомных ледоколов, развертывания спутниковой группировки, строительства 40 судов аварийно-спасательного флота, - возможность круглогодичного использования судоходной магистрали будет все более и более реалистичной, отметил собеседник.
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