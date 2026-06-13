В Минвостокразвития заявили об интересе стран к перевозкам по Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что ожидается взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути.

По словам Чекункова, рост спроса связан с развитием инфраструктуры Севморпути и напряженностью вокруг Суэцкого канала.

Министр отметил, что круглогодичное использование Севморпути станет возможным по мере выполнения планов развития, включая постройку атомных ледоколов и других необходимых объектов инфраструктуры.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути ожидается по мере развития судоходной магистрали, в том числе с учетом текущей напряженности вокруг Суэцкого канала, заявил в интервью РИА новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Я в этом абсолютно убежден", - сказал Чекунков в ответ на вопрос, ожидает ли он в перспективе повышения мирового спроса на перевозки по Севморпути, в том числе с учетом напряженности вокруг Суэцкого канала

"Пока это выглядит сложным проектом. Пока мы строим сложнейшие технологические решения, ледоколы, запускаем спутники в космос, параллельно строятся суда ледового класса, создается система, инфраструктура. Как только эта система начнет функционировать на регулярной основе, поверьте, крупнейшие грузоотправители мира начнут сначала ее тестировать, потом начнут к ней привыкать, а потом это станет для них нормой. Тогда, я думаю, мы увидим взрывной рост перевозок, который, в свою очередь, будет опускать цены, делать Севморпуть еще более привлекательным", - рассказал министр.

По его словам, уже сейчас многие крупнейшие страны ставят себе прямые цели в этом направлении.

Алжир, "Не только страны Азии , но и страны Африки , безусловно, крупные морские торговые страны, такие как Египет Тунис смогут в полной мере воспользоваться в том числе Севморпутем для соответствующих перевозок", - подчеркнул Чекунков.