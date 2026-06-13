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В Бурятии в столкновении легковушек погиб один человек - РИА Новости, 13.06.2026
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10:49 13.06.2026
В Бурятии в столкновении легковушек погиб один человек

В Бурятии один человек погиб, 4 пострадали в столкновении легковушек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лобовом столкновении легковушек в Селенгинском районе Бурятии погиб один человек, четверо пострадали.
  • ДТП произошло в ночь на субботу в 5 километрах от села Селендума.
УЛАН-УДЭ, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 4 пострадали в лобовом столкновении легковушек в Селенгинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Бурятия Наталья Шагдуржапова.
По словам сотрудницы полиции, ДТП произошло в ночь на субботу в 5 километрах от села Селендума Селенгинского района.
"41-летняя водитель автомобиля Honda Freed Spike выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Toyota LiteAce под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 45-летняя пассажир автомашины Honda скончалась на месте происшествия, еще 4 женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - рассказала собеседница агентства.
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ПроисшествияРеспублика БурятияУГИБДДСеленгинский районToyota Corolla
 
 
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