В Бурятии в столкновении легковушек погиб один человек

УЛАН-УДЭ, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 4 пострадали в лобовом столкновении легковушек в Селенгинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Бурятия Наталья Шагдуржапова.

"41-летняя водитель автомобиля Honda Freed Spike выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Toyota LiteAce под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 45-летняя пассажир автомашины Honda скончалась на месте происшествия, еще 4 женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - рассказала собеседница агентства.