В заповеднике "Брянский лес" рассказали о погибшем при ударе ВСУ директоре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика.
- Главной задачей Никитенкова было обеспечение безопасных условий для сотрудников и туристов, а также функционирования всех служб заповедника.
- В заповеднике животные чувствуют себя комфортно, растет численность популяции зубров и увеличивается количество медведей.
БРЯНСК, 13 июн – РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ директор заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков последнее время принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а главной его задачей было создание безопасных условий для сотрудников и туристов, рассказали РИА Новости в заповеднике.
"В последнее время Александр Николаевич принимал участие в проекте "Спасти самых маленьких" - создание резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а также создание условий для устойчивого размножения выхухоли", - рассказали в заповеднике.
По словам собеседника агентства, главной задачей Никитенкова на должности директора было обеспечение функционирования всех служб заповедника в условиях непосредственной близости к государственной границе.
"Первостепенная задача - создание безопасных условий для сотрудников и туристов, исправность транспорта и работоспособность пожарной службы", - отметили в заповеднике.
Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, животные в заповеднике чувствуют себя вполне комфортно, растет численность популяции зубров, увеличивается количество медведей - все они находятся под надежной охраной, зимой получают подкормку.
"Александр Николаевич строил планы на будущее, связанные с реконструкцией тропы "Наш дом - Брянский лес"... Думаем, что мы доведем эти планы до реального воплощения в жизнь из уважения к его памяти", - добавили в заповеднике.
В четверг поздно вечером врио губернатора Брянской области сообщил, что при артиллерийском ударе ВСУ по поселку Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых - директор заповедника "Брянский лес" Никитенков. Прощание с погибшим директором, как рассказали РИА Новости в заповеднике, пройдет в субботу.