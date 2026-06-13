Рейтинг@Mail.ru
В заповеднике "Брянский лес" рассказали о погибшем при ударе ВСУ директоре - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 13.06.2026
В заповеднике "Брянский лес" рассказали о погибшем при ударе ВСУ директоре

В "Брянском лесу" рассказали о погибшем при ударе ВСУ директоре Никитенкове

© Фото : Заповедник "Брянский лес"/ВКонтактеАлександр Никитенков
Александр Никитенков - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Заповедник "Брянский лес"/ВКонтакте
Александр Никитенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика.
  • Главной задачей Никитенкова было обеспечение безопасных условий для сотрудников и туристов, а также функционирования всех служб заповедника.
  • В заповеднике животные чувствуют себя комфортно, растет численность популяции зубров и увеличивается количество медведей.
БРЯНСК, 13 июн – РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ директор заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков последнее время принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а главной его задачей было создание безопасных условий для сотрудников и туристов, рассказали РИА Новости в заповеднике.
"В последнее время Александр Николаевич принимал участие в проекте "Спасти самых маленьких" - создание резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а также создание условий для устойчивого размножения выхухоли", - рассказали в заповеднике.
По словам собеседника агентства, главной задачей Никитенкова на должности директора было обеспечение функционирования всех служб заповедника в условиях непосредственной близости к государственной границе.
"Первостепенная задача - создание безопасных условий для сотрудников и туристов, исправность транспорта и работоспособность пожарной службы", - отметили в заповеднике.
Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, животные в заповеднике чувствуют себя вполне комфортно, растет численность популяции зубров, увеличивается количество медведей - все они находятся под надежной охраной, зимой получают подкормку.
"Александр Николаевич строил планы на будущее, связанные с реконструкцией тропы "Наш дом - Брянский лес"... Думаем, что мы доведем эти планы до реального воплощения в жизнь из уважения к его памяти", - добавили в заповеднике.
В четверг поздно вечером врио губернатора Брянской области сообщил, что при артиллерийском ударе ВСУ по поселку Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых - директор заповедника "Брянский лес" Никитенков. Прощание с погибшим директором, как рассказали РИА Новости в заповеднике, пройдет в субботу.
Александр Никитенков - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Прощание с директором заповедника "Брянский лес" состоится 13 июня
Вчера, 13:42
 
Брянская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала