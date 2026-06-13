В заповеднике "Брянский лес" рассказали о погибшем при ударе ВСУ директоре

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика.

Главной задачей Никитенкова было обеспечение безопасных условий для сотрудников и туристов, а также функционирования всех служб заповедника.

В заповеднике животные чувствуют себя комфортно, растет численность популяции зубров и увеличивается количество медведей.

БРЯНСК, 13 июн – РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ директор заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков последнее время принимал участие в проекте по созданию резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а главной его задачей было создание безопасных условий для сотрудников и туристов, рассказали РИА Новости в заповеднике.

"В последнее время Александр Николаевич принимал участие в проекте "Спасти самых маленьких" - создание резервной популяции краснокнижного крапчатого суслика, а также создание условий для устойчивого размножения выхухоли", - рассказали в заповеднике.

По словам собеседника агентства, главной задачей Никитенкова на должности директора было обеспечение функционирования всех служб заповедника в условиях непосредственной близости к государственной границе.

"Первостепенная задача - создание безопасных условий для сотрудников и туристов, исправность транспорта и работоспособность пожарной службы", - отметили в заповеднике.

Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, животные в заповеднике чувствуют себя вполне комфортно, растет численность популяции зубров, увеличивается количество медведей - все они находятся под надежной охраной, зимой получают подкормку.

"Александр Николаевич строил планы на будущее, связанные с реконструкцией тропы "Наш дом - Брянский лес"... Думаем, что мы доведем эти планы до реального воплощения в жизнь из уважения к его памяти", - добавили в заповеднике.