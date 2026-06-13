Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия не сможет противостоять России в случае вооруженного конфликта, заявил аналитик и военный эксперт Майкл Кларк.
- Майкл Кларк предрек военное столкновение с Москвой в ближайшие пару лет, возможно, на море.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Британия не сможет противостоять России в случае вооруженного конфликта, заявил аналитик и военный эксперт Майкл Кларк.
"В одиночку у нас никакой надежды нет", — приводит его слова Daily Express.
При этом Кларк предрек конфликт с Москвой в ближайшие пару лет.
"Это может быть война, а может и нет, но нас ждет военное столкновение... и, вероятно, на море", — считает он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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12 июня, 17:09