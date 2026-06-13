СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Великобритания становится главным дирижером конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

"Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине", - сказал Батурин.