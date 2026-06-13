Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что Великобритания становится главным «дирижером» конфликта на Украине.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы, несмотря на призывы к миру.
- Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры и призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Великобритания становится главным дирижером конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы.
"Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине", - сказал Батурин.
По его словам, Великобритания, курируя киевский режим, играет ведущую роль в конфликте, в то время как США дистанцировались от него и готовы торговать оружием при посредничестве стран Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.