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Дмитриев назвал Британию зоной мигрантских изнасилований и войн - РИА Новости, 13.06.2026
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06:57 13.06.2026
Дмитриев назвал Британию зоной мигрантских изнасилований и войн

Дмитриев: Британия стала зоной мигрантских изнасилований и войн

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания превратилась в "зону изнасилований и войн", за которыми стоят мигранты.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания превратилась в "зону изнасилований и войн", за которыми стоят мигранты.
"Соединенное Королевство превратилось в зону мигрантских изнасилований и войн", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Такими словами глава РФПИ прокомментировал публикацию британского правого активиста Томми Робинсона - к ней активист прикрепил видео из британского города Бернли, где девушку несколько раз ударили ножом.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
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