МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания превратилась в "зону изнасилований и войн", за которыми стоят мигранты.

Такими словами глава РФПИ прокомментировал публикацию британского правого активиста Томми Робинсона - к ней активист прикрепил видео из британского города Бернли, где девушку несколько раз ударили ножом.

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.