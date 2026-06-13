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В Бразилии молодая женщина погибла во время прыжка с канатом - РИА Новости, 13.06.2026
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22:46 13.06.2026
В Бразилии молодая женщина погибла во время прыжка с канатом

В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом, ее забыли привязать

© Фото : Новостной канал G1В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом
В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Новостной канал G1
В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бразилии произошла трагедия: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом.
  • Организаторы забыли надеть на девушку снаряжение — на ней был только шлем, а канат лежал на земле и не был привязан к ней.
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Молодая женщина погибла в Бразилии во время прыжка с канатом, организаторы забыли надеть ей снаряжение, следует из видео, которое публикует новостной канал G1.
Трагедия произошла в субботу в штате Сан-Паулу. На видео видно, как организаторы развлечения поднимают девушку на руки, несут ее к краю платформы и кидают в пропасть. На ней только шлем и никакого снаряжения.
На видео слышны крики: "Канат, канат!" Канат лежит на земле. Он не был привязан к девушке
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