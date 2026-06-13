В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионку

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ранее судимый братчанин напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионного магазина и забрал наличность, сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщает ГУМВД по Иркутской области.