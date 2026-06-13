Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионку - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 13.06.2026 (обновлено: 09:54 13.06.2026)
В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионку

МВД: в Братске рецидивист напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионки

© ГУМВД по Иркутской областиМомент нападения с игрушечным пистолетом на комиссионный магазин в Братске. Кадр видео
Момент нападения с игрушечным пистолетом на комиссионный магазин в Братске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© ГУМВД по Иркутской области
Момент нападения с игрушечным пистолетом на комиссионный магазин в Братске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ранее судимый братчанин напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионного магазина и забрал наличность, сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В полицию Братска поступило сообщение о разбойном нападении в комиссионном магазине, расположенном на улице Комсомольской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что вечером в магазин вошёл мужчина в черной куртке с капюшоном на голове, который стал угрожать 21-летней девушке-консультанту предметом, похожим на пистолет, требуя отдать всю выручку. Испуганная работница передала налётчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылся.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота
5 июня, 15:16
"Сотрудники подразделения уголовного розыска городского отдела полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель… Он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды, а в качестве орудия преступления использовал игрушечный пистолет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Приморье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку
20 апреля, 03:20
 
ПроисшествияИркутская областьБратск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала