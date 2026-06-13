В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионку

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ранее судимый братчанин напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионного магазина и забрал наличность, сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В полицию Братска поступило сообщение о разбойном нападении в комиссионном магазине, расположенном на улице Комсомольской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что вечером в магазин вошёл мужчина в черной куртке с капюшоном на голове, который стал угрожать 21-летней девушке-консультанту предметом, похожим на пистолет, требуя отдать всю выручку. Испуганная работница передала налётчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылся.
"Сотрудники подразделения уголовного розыска городского отдела полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель… Он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды, а в качестве орудия преступления использовал игрушечный пистолет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
В Приморье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку
20 апреля, 03:20