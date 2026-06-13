В Ростовской области уничтожили почти два десятка БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Батайске и четырех районах Ростовской области уничтожены почти два десятка БПЛА.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти два десятка БПЛА уничтожены в Батайске и четырех районах Ростовской области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Шолоховском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в Telegram-канале.