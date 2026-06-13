На Кубани из-за обломков БПЛА вспыхнул пожар на морском терминале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Темрюкском районе Краснодарского края при атаке БПЛА вспыхнул пожар на морском терминале.
- Один человек погиб, еще трое получили ранения.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края при атаке БПЛА вспыхнул пожар на морском терминале, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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"В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на <...> терминале", — написал он в канале на платформе "Макс".
Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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