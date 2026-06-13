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США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном - РИА Новости, 13.06.2026
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04:47 13.06.2026
США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном

CENTCOM: США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном для нанесения ударов по торговым судам в Ормузском проливе.
  • Иран закрыл проход судов через Ормузский пролив после недавних ударов США по Ирану.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном для нанесения ударов по торговым судам, следующим через Ормузский пролив.
"Иран запустил несколько ударных БПЛА одноразового действия в попытке нанести удары по торговым судам, следующим через Ормузский пролив. Американские силы за последние часы сбили все (БПЛА - ред.). Движение судов через пролив остается беспрепятственным. Международный торговый коридор остается открытым для транзита", - сообщило командование в соцсети Х.
Иран ранее сообщал, что закрыл до последующего уведомления проход судов через Ормуз - это касается и тех, кто получил соответствующее разрешение. Такое решение было связано с недавними ударами США по Ирану.
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