Краткий пересказ от РИА ИИ
- США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном для нанесения ударов по торговым судам в Ормузском проливе.
- Иран закрыл проход судов через Ормузский пролив после недавних ударов США по Ирану.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что США сбили несколько БПЛА, якобы запущенных Ираном для нанесения ударов по торговым судам, следующим через Ормузский пролив.
"Иран запустил несколько ударных БПЛА одноразового действия в попытке нанести удары по торговым судам, следующим через Ормузский пролив. Американские силы за последние часы сбили все (БПЛА - ред.). Движение судов через пролив остается беспрепятственным. Международный торговый коридор остается открытым для транзита", - сообщило командование в соцсети Х.