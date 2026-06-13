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Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Запорожскую область - РИА Новости, 13.06.2026
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23:37 13.06.2026 (обновлено: 23:38 13.06.2026)
Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Запорожскую область

Балицкий: ВСУ атаковали энергообъекты Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов из-за атак БПЛА.
  • В регионе фиксируется частичное отключение электроснабжения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что высокая активность БПЛА над областью сохраняется.
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