Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Запорожскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов из-за атак БПЛА.
- В регионе фиксируется частичное отключение электроснабжения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что высокая активность БПЛА над областью сохраняется.