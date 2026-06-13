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В Подмосковье убили сотрудницу Домодедовской больницы - РИА Новости, 13.06.2026
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11:26 13.06.2026 (обновлено: 11:36 13.06.2026)
В Подмосковье убили сотрудницу Домодедовской больницы

Сотрудница Домодедовской больницы Корышева была убита в пятницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была убита.
  • Сообщение о гибели Дарьи Корышевой было опубликовано в группе Домодедовской больницы в соцсети «ВКонтакте».
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарью Корышеву убили в пятницу, сообщили в медучреждении.
«
"Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. Двенадцатого июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева — начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы", — написали в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".
В сообщении коллектив Домодедовской больницы выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Корышевой.
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