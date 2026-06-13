В Подмосковье убили сотрудницу Домодедовской больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была убита.
- Сообщение о гибели Дарьи Корышевой было опубликовано в группе Домодедовской больницы в соцсети «ВКонтакте».
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарью Корышеву убили в пятницу, сообщили в медучреждении.
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"Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. Двенадцатого июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева — начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы", — написали в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".
В сообщении коллектив Домодедовской больницы выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Корышевой.