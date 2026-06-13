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Трамп намерен снять блокаду Ормузского пролива после подписания сделки - РИА Новости, 13.06.2026
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20:07 13.06.2026
Трамп намерен снять блокаду Ормузского пролива после подписания сделки

Трамп: блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки с Ираном

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки США и Ирана.
  • Подписание договоренности запланировано на воскресенье.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что подписание договоренности запланировано на воскресенье.
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