Блогер MrBeast первым в мире достиг 500 миллионов подписчиков на YouTube

Краткий пересказ от РИА ИИ
- MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) стал первым в мире YouTube-блогером, преодолевшим отметку в 500 миллионов подписчиков.
- Основной канал MrBeast был создан в феврале 2012 года, и на момент сообщения на нем доступно 985 видеороликов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон), чей контент основан на челленджах и благотворительности, первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на платформе, сообщает YouTube.
"Сегодня (12 июня - ред.) Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube", - говорится в сообщении в официальном блоге видеохостинга.
Основной YouTube-канал блогера был создан в феврале 2012 года, сейчас на нем доступно 985 видеороликов. Самым популярным он стал еще в июне 2024 года. В честь нового рекорда MrBeast провел стрим, который набрал более 12,7 миллиона просмотров.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.