«

"Почему они организовали биолаборатории на Украине? Мне бы очень хотелось услышать убедительное объяснение. Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он — доктор Зло? Что-то здесь явно не так", — написал он в социальной сети X.