Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что США должны объяснить, зачем им были нужны биолаборатории на Украине.
- Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования биолабораторий более чем в 30 странах.
- Американское разведсообщество предупреждало об опасных патогенах в одной из лабораторий на Украине, а США оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США должны объяснить, зачем им были нужны биолаборатории на Украине, заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
«
"Почему они организовали биолаборатории на Украине? Мне бы очень хотелось услышать убедительное объяснение. Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он — доктор Зло? Что-то здесь явно не так", — написал он в социальной сети X.
Накануне офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.
Упоминается также, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.