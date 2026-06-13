Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что публикация документов о биолабораториях США на Украине подтверждает правоту России.
- Документы нацразведки США свидетельствуют о наличии 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий на Украине.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Правда России о подвергнувших мир опасности биолабораториях (Юывших президентов США - Прим. ред.) Обамы/Байдена на Украине, (Существование — Прим. ред.) которых ранее отрицалось глубинным государством и традиционными СМИ, была подтверждена в День России", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее свет увидели документы нацразведки США, из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.