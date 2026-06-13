МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.