Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал публикацию данных о биолабораториях США - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 13.06.2026 (обновлено: 05:46 13.06.2026)
Дмитриев прокомментировал публикацию данных о биолабораториях США

Дмитриев: публикация данных о биолабораториях США доказала, что РФ была права

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что публикация документов о биолабораториях США на Украине подтверждает правоту России.
  • Документы нацразведки США свидетельствуют о наличии 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий на Украине.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Правда России о подвергнувших мир опасности биолабораториях (Юывших президентов США - Прим. ред.) Обамы/Байдена на Украине, (Существование — Прим. ред.) которых ранее отрицалось глубинным государством и традиционными СМИ, была подтверждена в День России", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее свет увидели документы нацразведки США, из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Нацразведка США обвинила администрацию Байдена во лжи о биолабораториях
Вчера, 23:34
 
УкраинаСШАРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала