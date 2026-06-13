ПВО ночью уничтожила 177 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18