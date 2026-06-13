Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что устроили в Берлине из-за советских памятников - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 13.06.2026
СМИ раскрыли, что устроили в Берлине из-за советских памятников

BZ: власти Берлина хотят изменить облик советских мемориалов ради личной выгоды

© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкМемориал "Воин-освободитель" на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине
Мемориал Воин-освободитель на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Мемориал "Воин-освободитель" на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки.
  • Инициатива вызвала критику в Германии и на постсоветском пространстве, где ее рассматривают как попытку изменить первоначальный смысл памятников.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки, пишет Berliner Zeitung.
"Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти. Особенно мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
"Ты свинья". Ответ Зеленского на слова фон дер Ляйен вызвал ярость в Сети
Вчера, 15:52
По данным издания, эта инициатива вызвала критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве — там видят в этом попытку изменить первоначальный смысл памятников.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
"Все согласились". Слова фон дер Ляйен об Украине шокировали журналиста
Вчера, 14:42
Глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Александер Кинг позже отметил, что инициативы депутатов об изменении облика и содержания расположенных в столице Германии советских воинских мемориалов являются частью формирования образа врага в лице России.
Посольство России в Германии назвало в понедельник недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в посольстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
На Западе раскрыли возможного переговорщика по Украине от ЕС
Вчера, 15:44
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала