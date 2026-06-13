Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки.
- Инициатива вызвала критику в Германии и на постсоветском пространстве, где ее рассматривают как попытку изменить первоначальный смысл памятников.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Берлина инициативой дополнить советские мемориалы табличками, критикующими Иосифа Сталина, пытаются выбить себе политические очки, пишет Berliner Zeitung.
"Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти. Особенно мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности", — говорится в публикации.
По данным издания, эта инициатива вызвала критику не только в Германии, но и на постсоветском пространстве — там видят в этом попытку изменить первоначальный смысл памятников.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
Глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Александер Кинг позже отметил, что инициативы депутатов об изменении облика и содержания расположенных в столице Германии советских воинских мемориалов являются частью формирования образа врага в лице России.
Посольство России в Германии назвало в понедельник недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в посольстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.
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