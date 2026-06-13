ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 200 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более чем 200 БПЛА за прошедшие сутки.
- Четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью в результате атак.
- Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, социальных и коммерческих объектах, а также в транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более чем 200 БПЛА, четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 73 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов в ходе пяти обстрелов и зафиксированы атаки 206 БПЛА, из них 123 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 26 частных домовладениях, пяти социальных и трех коммерческих объектах, складе, ангаре, трех инфраструктурных объектах, четырех предприятиях, двух административных зданиях, фермерском хозяйстве и 42 транспортных средствах.
"В Белгородском округе поселки… атакованы 18 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Варваровка в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель… В Грайворонском округе… в ходе 3 обстрелов выпущено 13 боеприпасов, 3 раза сброшены 5 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома ранена женщина", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, Валуйский, Вейделевский и Шебекинский округа атакованы 81 беспилотником, 52 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским и Ровеньским округами сбиты четыре беспилотника. Уточняется, что по Борисовскому и Краснояружскому округам выпущено три боеприпаса в ходе двух обстрелов, пять раз сброшены 12 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 43 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты.
"В Ивнянском округе в селе Федчевка от детонации беспилотника на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина… В Ракитянском округе… совершены атаки 13 беспилотников, 9 из которых сбиты. Вчера в Ракитянскую ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение ягодичной области в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Бобрава 11 июня. Лечение продолжает амбулаторно", - добавили в оперштабе.
По данным врио губернатора области Александра Шуваева, опубликованным в его Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области, противник пять раз применял авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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22 июня 2022, 17:18