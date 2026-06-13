ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 200 БПЛА за сутки

По информации оперштаба, Валуйский, Вейделевский и Шебекинский округа атакованы 81 беспилотником, 52 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским и Ровеньским округами сбиты четыре беспилотника. Уточняется, что по Борисовскому и Краснояружскому округам выпущено три боеприпаса в ходе двух обстрелов, пять раз сброшены 12 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 43 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты.