В Роспотребнадзоре рассказали о правилах посещения бассейна

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед посещением бассейна необходимо принять душ с мылом и мочалкой, не используя кремы и мази.

При посещении бассейна обязательно надевать купальник и шапочку, а в раздевалках и душевых — резиновые тапочки.

Категорически запрещено посещать бассейн при наличии кожных заболеваний, открытых ран, сыпи и грибковых инфекций, симптомов простуды или гриппа.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обязательный душ, личная гигиена, купальник и шапочка являются базовыми гигиеническим требованиями для посещения бассейна, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор призывает граждан при посещении плавательного бассейна соблюдать гигиенические требования. Обязательный душ: перед входом в воду необходимо тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Личная гигиена: не используйте кремы и мази перед посещением бассейна", — говорится в сообщении.

При посещении бассейна следует надеть купальник и шапочку, чтобы сохранить чистоту воды. В раздевалках и душевых обязательно ношение резиновых тапочек.

"Перед входом в воду обязательно обратите внимание на прозрачность воды, также не должно быть резкого и едкого запаха хлора", — уточнили в ведомстве.