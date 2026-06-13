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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах посещения бассейна - РИА Новости, 13.06.2026
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01:39 13.06.2026 (обновлено: 05:51 13.06.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах посещения бассейна

РИА Новости: обязательный душ является требованием посещения бассейна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед посещением бассейна необходимо принять душ с мылом и мочалкой, не используя кремы и мази.
  • При посещении бассейна обязательно надевать купальник и шапочку, а в раздевалках и душевых — резиновые тапочки.
  • Категорически запрещено посещать бассейн при наличии кожных заболеваний, открытых ран, сыпи и грибковых инфекций, симптомов простуды или гриппа.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обязательный душ, личная гигиена, купальник и шапочка являются базовыми гигиеническим требованиями для посещения бассейна, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор призывает граждан при посещении плавательного бассейна соблюдать гигиенические требования. Обязательный душ: перед входом в воду необходимо тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Личная гигиена: не используйте кремы и мази перед посещением бассейна", — говорится в сообщении.
При посещении бассейна следует надеть купальник и шапочку, чтобы сохранить чистоту воды. В раздевалках и душевых обязательно ношение резиновых тапочек.
"Перед входом в воду обязательно обратите внимание на прозрачность воды, также не должно быть резкого и едкого запаха хлора", — уточнили в ведомстве.
Категорически запрещено посещать бассейн при наличии кожных заболеваний, открытых ран, сыпи и грибковых инфекций, симптомов простуды или гриппа. После плавания нужно снова принять душ и нанести увлажняющее средство на кожу, так как хлор может нарушить естественный баланс влаги.
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