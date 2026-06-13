СМИ: США закрыли доступ иностранцам к современным ИИ-моделям Anthropic

Как рассказал порталу неназванный чиновник из американской администрации, власти приняли решение действовать после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны. Обе модели будут ограничены в предоставлении доступа, вероятно, еще несколько недель, отметил он.