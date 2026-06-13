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СМИ: США закрыли доступ иностранцам к современным ИИ-моделям Anthropic - РИА Новости, 13.06.2026
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10:10 13.06.2026
СМИ: США закрыли доступ иностранцам к современным ИИ-моделям Anthropic

Axios: США закрыли доступ иностранцам к самым современным ИИ-моделям Anthropic

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа заблокировала доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан.
  • Модели Mythos 5 и Fable 5 будут подлежать экспортному контролю, доступ к ним ограничат и в пределах США для иностранных граждан.
  • Власти США приняли решение ограничить доступ к моделям после сообщений о возможности взлома Mythos и возникшей обеспокоенности угрозой национальной безопасности.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта (ИИ) Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан, сообщает портал Axios.
"Администрация Трампа блокирует доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic для зарубежных правительств, компаний и частных лиц, вынуждая компанию отключить доступ для всех клиентов разом", - говорится в публикации портала.
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По данным Axios, в пятницу министр торговли США Говард Латник в письме исполнительному директору Anthropic Дарио Амодеи сообщил, что модели Mythos 5 и Fable 5 будут подлежать экспортному контролю, причем не только за границами США - в пределах страны также будет ограничиваться доступ к моделям для иностранных граждан.
Как рассказал порталу неназванный чиновник из американской администрации, власти приняли решение действовать после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны. Обе модели будут ограничены в предоставлении доступа, вероятно, еще несколько недель, отметил он.
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