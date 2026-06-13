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Запад настраивает других против председательства России в АТЭС, заявил МИД - РИА Новости, 13.06.2026
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06:49 13.06.2026
Запад настраивает других против председательства России в АТЭС, заявил МИД

Бердыев: Запад настраивает членов АТЭС против заявки РФ на председательство

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что некоторые страны, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду, враждебно относятся к российской заявке на председательство в АТЭС в 2035 году и пытаются убедить других членов воздержаться от поддержки.
  • Бердыев подчеркнул, что Россия имеет право на председательство в АТЭС и отметила успешное председательство в 2012 году.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки российской заявки на председательство, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.
"Отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки. Так себя ведут, в частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада", - сказал Бердыев.
Они не скрывают, что заявка России вызывает у них "политические спазмы", добавил посол. Однако ресурс сопротивления этих членов АТЭС ограничен.
"Россия имеет все права, чтобы взять председательство. Мы это уже делали в 2012 году и оставили о себе добрую память. Тогда были достигнуты прорывные результаты", - подчеркнул дипломат.
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