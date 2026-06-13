Запад настраивает других против председательства России в АТЭС, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что некоторые страны, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду, враждебно относятся к российской заявке на председательство в АТЭС в 2035 году и пытаются убедить других членов воздержаться от поддержки.

Бердыев подчеркнул, что Россия имеет право на председательство в АТЭС и отметила успешное председательство в 2012 году.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки российской заявки на председательство, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

"Отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки. Так себя ведут, в частности, Австралия Новая Зеландия и Канада", - сказал Бердыев.

Они не скрывают, что заявка России вызывает у них "политические спазмы", добавил посол. Однако ресурс сопротивления этих членов АТЭС ограничен.