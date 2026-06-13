На Кубани при атаке БПЛА погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края один человек погиб.
- Предварительно, трое человек пострадали и им оказывают помощь.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали в результате атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район... Один человек погиб... Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.