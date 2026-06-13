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На Кубани при атаке БПЛА погиб один человек - РИА Новости, 13.06.2026
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06:36 13.06.2026 (обновлено: 09:49 13.06.2026)
На Кубани при атаке БПЛА погиб один человек

При атаке БПЛА на Кубань погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края один человек погиб.
  • Предварительно, трое человек пострадали и им оказывают помощь.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали в результате атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район... Один человек погиб... Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайТемрюкский районВениамин Кондратьев
 
 
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