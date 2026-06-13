Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
- Работают силы ПВО и мобильные огневые группы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал горожан покинуть открытые пространства и не пренебрегать мерами безопасности.