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ЦИК Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье - РИА Новости, 13.06.2026
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16:31 13.06.2026 (обновлено: 16:50 13.06.2026)
ЦИК Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье

ЦИК Армении подведет окончательные итоги парламентских выборов 14 июня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окончательные итоги выборов в Армении будут подведены Центральной избирательной комиссией 14 июня в 17:00 мск.
  • Партия премьер-министра Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
  • В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье в 17.00 мск, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Уважаемые коллеги, 14 июня в 18.00 (17.00 мск) Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета
Вчера, 00:49
 
АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуЕреванСамвел КарапетянРоберт КочарянНикол Пашинян
 
 
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