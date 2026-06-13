ЦИК Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окончательные итоги выборов в Армении будут подведены Центральной избирательной комиссией 14 июня в 17:00 мск.
- Партия премьер-министра Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
- В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье в 17.00 мск, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Уважаемые коллеги, 14 июня в 18.00 (17.00 мск) Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.