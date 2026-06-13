Глава "Процветающей Армении" подал в суд на Пашиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Процветающая Армения" Царукян подал иск против премьера Пашиняна и общественного телевидения страны.

Он требует опровергнуть сведения о том, что его партия была создана "по наущению" бывшего президента Кочаряна, и взыскать с телеканала 32,5 тысячи долларов.

От Пашиняна Царукян требует опровергнуть ряд высказываний, содержащих обвинения и оскорбления, и взыскать с премьера 24,5 тысячи долларов в качестве компенсации.

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и общественное телевидение страны, следует из данных портала судебной информации Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и общественное телевидение страны, следует из данных портала судебной информации datalex.am

Он требует от СМИ опровергнуть сведения, что его партия была создана "по наущению" бывшего президента Роберта Кочаряна . Также политик планирует взыскать с вещателя 32,5 тысячи долларов и обязать покрыть судебные издержки.

От Пашиняна лидер оппозиционной партии требует опровергнуть заявления в свой адрес. Как утверждается, тот называл его преступником, шпионом и агентом, а также обвинял в том, что он заключил преступную сделку и ограбил народ Армении

Кроме того, Царукян хочет взыскать с премьера в общей сложности 24,5 тысячи долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный клеветой и оскорблениями.

В воскресенье в стране прошли парламентские выборы. " Процветающая Армения ", по утверждению ЦИК, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер. А в минувший вторник Генеральная прокуратура Армении завела против Царукяна дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", ему запретили выезд из страны.

По итогам голосования "Гражданский договор" Пашиняна набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна , третье — альянс "Армения" Кочаряна, набравший 9,93 процента.

На этой неделе сразу несколько политических сил, включая партии Царукяна и Карапетяна, потребовали признать итоги выборов недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.