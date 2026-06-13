Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что во время голосования зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции. Политсила уже направила в ЦИК заявление с требованием полностью аннулировать результаты выборов.