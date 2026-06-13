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Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета - РИА Новости, 13.06.2026
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00:49 13.06.2026 (обновлено: 09:14 13.06.2026)
Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета

Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса после пересчета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване
Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После пересчета бюллетеней на 637 избирательных участках партии, лидирующие по итогам выборов в Армении, получили дополнительные голоса.
  • "Гражданский договор" — 1148 голосов, "Сильная Армения" — 508, "Армения" — 217, "Процветающая Армения" — 147.
ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Партии, лидирующие по итогам выборов в Армении, получили дополнительные голоса после пересчета бюллетеней на 637 избирательных участках, сообщает пресс-служба ЦИК республики.
Изначально, "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82% голосов. Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93%.
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После пересчета "Гражданский договор" получил еще 1148 голосов, "Сильная Армения" — 508, блок "Армения" — 217, "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна — 147.
Окончательные итоги выборов подведут сегодня.
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Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что во время голосования зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции. Политсила уже направила в ЦИК заявление с требованием полностью аннулировать результаты выборов.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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