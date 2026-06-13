Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии противников соглашения Тегерана с Вашингтоном.
- Главным противником соглашения министр назвал Израиль.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии противников соглашения Тегерана с Вашингтоном, главным образом это Израиль.
"Конечно, есть и противники соглашения, во главе которых стоит сионистский режим, который ищет предлог, чтобы сорвать его", - сказал министр в эфире иранского телевидения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.