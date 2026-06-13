Рейтинг@Mail.ru
Анохин поучаствовал в молодежной сессии туристического форума - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:17 13.06.2026
Анохин поучаствовал в молодежной сессии туристического форума

Василий Анохин поучаствовал в молодежной сессии форума "Путешествуй!"

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в молодежной пленарной сессии "Кто хочет стать путешественником?", она состоялась в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".
Сессия прошла в формате интерактивной викторины. Участники рассказали о важности знакомства с культурами разных регионов России, представили современные тенденции в формировании культурного самосознания молодежи, а также обсудили роль государства и общественных организаций в поддержке молодежных инициатив в сфере туризма.
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области
26 января, 13:39
Вместе с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым Анохин обсудил, как проекты для молодежи меняют регион и страну, роль статуса "Молодежной столицы России-2026" для Смоленска. В рамках этого проекта разработан план мероприятий, включающий почти 300 событий международного, всероссийского и регионального уровней. Среди них – День молодежи 26-28 июня.
Анохин подчеркнул, что в регионе выстроена комплексная работа с молодежью.
"Мы создаем все условия для учебы, работы и самореализации молодых людей. Развиваем целевое обучение, сетевое образование: смоленские студенты получают дипломы ведущих вузов страны – Московского авиационного института, Высшей школы экономики, Московского архитектурного института, не уезжая из региона", – отметил глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".
Он подчеркнул, что сейчас идет строительство межвузовского кампуса "Гагарин", который станет еще одной точкой притяжения для талантливых ребят.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Звезды российской эстрады выступят на Дне молодежи в Смоленске
10 июня, 14:06
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияСмоленскВасилий АнохинГригорий ГуровМосковский авиационный институтВысшая школа экономики (ВШЭ)Московский архитектурный институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала