Анохин поучаствовал в молодежной сессии туристического форума

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в молодежной пленарной сессии "Кто хочет стать путешественником?", она состоялась в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".

Сессия прошла в формате интерактивной викторины. Участники рассказали о важности знакомства с культурами разных регионов России, представили современные тенденции в формировании культурного самосознания молодежи, а также обсудили роль государства и общественных организаций в поддержке молодежных инициатив в сфере туризма.

Вместе с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым Анохин обсудил, как проекты для молодежи меняют регион и страну, роль статуса "Молодежной столицы России-2026" для Смоленска. В рамках этого проекта разработан план мероприятий, включающий почти 300 событий международного, всероссийского и регионального уровней. Среди них – День молодежи 26-28 июня.

Анохин подчеркнул, что в регионе выстроена комплексная работа с молодежью.

"Мы создаем все условия для учебы, работы и самореализации молодых людей. Развиваем целевое обучение, сетевое образование: смоленские студенты получают дипломы ведущих вузов страны – Московского авиационного института, Высшей школы экономики, Московского архитектурного института, не уезжая из региона", – отметил глава региона в своем канале в мессенджере " Макс ".