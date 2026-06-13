Аракчи: активы Ирана будут разблокированы после подписания договора с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские активы будут разблокированы после подписания меморандума с США.
- Меморандум предусматривает экономический план для Ирана, благодаря которому в страну начнут поступать значительные ресурсы.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Иранские активы будут разблокированы после подписания меморандума с США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Заблокированные активы Ирана, в соответствии с тем меморандумом, который будет подписан, будут разблокированы. Что касается вопроса компенсации, то договоренность предусматривает экономический план для Ирана", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По словам Аракчи, за счет этого плана в страну начнут поступать значительные ресурсы.