Рейтинг@Mail.ru
Аракчи: активы Ирана будут разблокированы после подписания договора с США - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 13.06.2026
Аракчи: активы Ирана будут разблокированы после подписания договора с США

Аракчи: активы Ирана будут разблокированы после подписания меморандума с США

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские активы будут разблокированы после подписания меморандума с США.
  • Меморандум предусматривает экономический план для Ирана, благодаря которому в страну начнут поступать значительные ресурсы.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Иранские активы будут разблокированы после подписания меморандума с США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Заблокированные активы Ирана, в соответствии с тем меморандумом, который будет подписан, будут разблокированы. Что касается вопроса компенсации, то договоренность предусматривает экономический план для Ирана", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По словам Аракчи, за счет этого плана в страну начнут поступать значительные ресурсы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Аракчи заявил о наличии противников соглашения Тегерана с Вашингтоном
00:02
 
В миреИранСШААббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала