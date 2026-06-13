Умер латышский киноактер Паул Буткевич

© Киностудия им. М. Горького (1973) Паул Буткевич в кадре фильма "Семнадцать мгновений весны"

Краткий пересказ от РИА ИИ Латышский киноактер Паул Буткевич скончался в возрасте 84 лет.

Паул Буткевич был известен российскому зрителю по своей роли в картине «Семнадцать мгновений весны».

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Латышский киноактер Паул Буткевич, известный российскому зрителю по своей роли в картине "Семнадцать мгновений весны", скончался в возрасте 84 лет, сообщил портал LSM со ссылкой на близких актера.

"На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич", - говорится в материале портала.