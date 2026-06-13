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Умер латышский киноактер Паул Буткевич - РИА Новости, 13.06.2026
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05:47 13.06.2026 (обновлено: 09:09 13.06.2026)
Умер латышский киноактер Паул Буткевич

LSM: латышский киноактер Паул Буткевич умер на 85-м году жизни

© Киностудия им. М. Горького (1973)Паул Буткевич в кадре фильма "Семнадцать мгновений весны"
Паул Буткевич в кадре фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Паул Буткевич в кадре фильма "Семнадцать мгновений весны". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латышский киноактер Паул Буткевич скончался в возрасте 84 лет.
  • Паул Буткевич был известен российскому зрителю по своей роли в картине «Семнадцать мгновений весны».
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Латышский киноактер Паул Буткевич, известный российскому зрителю по своей роли в картине "Семнадцать мгновений весны", скончался в возрасте 84 лет, сообщил портал LSM со ссылкой на близких актера.
"На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич", - говорится в материале портала.
LSM отмечает, что актер сыграл 150 ролей в фильмах разных стран. Он начал сниматься в кино в 1960 году, его карьера стремительно развивалась. В частности, Буткевич гастролировал с концертами по всему Советскому Союзу.
 
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