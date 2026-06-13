Умер латышский киноактер Паул Буткевич

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латышский киноактер Паул Буткевич скончался в возрасте 84 лет.
- Паул Буткевич был известен российскому зрителю по своей роли в картине «Семнадцать мгновений весны».
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Латышский киноактер Паул Буткевич, известный российскому зрителю по своей роли в картине "Семнадцать мгновений весны", скончался в возрасте 84 лет, сообщил портал LSM со ссылкой на близких актера.
"На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич", - говорится в материале портала.
LSM отмечает, что актер сыграл 150 ролей в фильмах разных стран. Он начал сниматься в кино в 1960 году, его карьера стремительно развивалась. В частности, Буткевич гастролировал с концертами по всему Советскому Союзу.